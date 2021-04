Lotta, Campionati Italiani Assoluti Ostia 2021: assegnati i titoli nella lotta femminile (Di venerdì 9 aprile 2021) Va in archivio la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di lotta 2021: ad Ostia, dove si combatterà fino a domenica 11, oggi sono stati assegnati i titoli nazionali della lotta femminile. In gara, nelle 10 categorie di peso, 51 atlete di 26 società. Assegnato anche il titolo a squadre: vince il CUS Torino con 50 punti, davanti all’ASD Wrestling Team, con 24, ed ai Portuali di Savona, con 22. Nei -50 kg vittoria di Alessia Capozzi su Siria Perrone per 12-2, mentre nei -53 kg affermazione di Carmen Di Dio, che vince il Round Robin. Nei -55 kg Marta Rainero batte in finale Sara Ettaki per schienamento quando era sotto 8-11, mentre nei -57 kg Francesca Indelicato batte la ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Va in archivio la prima giornata deidi: ad, dove si combatterà fino a domenica 11, oggi sono statinazionali della. In gara, nelle 10 categorie di peso, 51 atlete di 26 società. Assegnato anche il titolo a squadre: vince il CUS Torino con 50 punti, davanti all’ASD Wrestling Team, con 24, ed ai Portuali di Savona, con 22. Nei -50 kg vittoria di Alessia Capozzi su Siria Perrone per 12-2, mentre nei -53 kg affermazione di Carmen Di Dio, che vince il Round Robin. Nei -55 kg Marta Rainero batte in finale Sara Ettaki per schienamento quando era sotto 8-11, mentre nei -57 kg Francesca Indelicato batte la ...

