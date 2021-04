Lorenzo Sonego ottiene un’incredibile rimonta ed è in semifinale a Cagliari (Di venerdì 9 aprile 2021) Lorenzo Sonego non si arrende mai. Il torinese, dopo una rimonta incredibile, batte il tedesco Hanfmann e raggiunge il penultimo atto del Sardegna Open. Si tratta per lui della quinta semifinale in carriera. Il giovane azzurro, domani, sarà anche al via nella finale di doppio. Lorenzo Sonego salva un match praticamente perso Sembrava spacciato Lorenzo Sonego ma alla fine ce l’ha fatta. Il piemontese ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann per 3-6 7-6 (6) 6-3 dopo più di due ore e mezza di battaglia. Per lui, quella di domani, sarà la prima semifinale in Sardegna, la quinta della carriera. Bisogna segnalare che il teutonico, sopra 5-4 nel secondo set, ha servito addirittura per il match. Da quel momento, per l’italiano, è partita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021)non si arrende mai. Il torinese, dopo unaincredibile, batte il tedesco Hanfmann e raggiunge il penultimo atto del Sardegna Open. Si tratta per lui della quintain carriera. Il giovane azzurro, domani, sarà anche al via nella finale di doppio.salva un match praticamente perso Sembrava spacciatoma alla fine ce l’ha fatta. Il piemontese ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann per 3-6 7-6 (6) 6-3 dopo più di due ore e mezza di battaglia. Per lui, quella di domani, sarà la primain Sardegna, la quinta della carriera. Bisogna segnalare che il teutonico, sopra 5-4 nel secondo set, ha servito addirittura per il match. Da quel momento, per l’italiano, è partita ...

Advertising

Andrea986G : RT @SuperTennisTv: Lorenzo sei un LEONE!?? ?? Sonego mette a segno una grande rimonta e raggiunge le semifinali del #SardegnaOpen! #tennis… - vitasportivait : ??#Tennis | #SardegnaOpen ?? #Sonego ???? non si arrende mai Sotto 6-3, 5-4 contro #Hanfmann ????, l’azzurro compie u… - Ilsuperbo89 : RT @federtennis: Questo è il nostro Lorenzo #Sonego: un GUERRIERO! ?? Il torinese si prende un posto nelle SF del #SardegnaOpen dopo una s… - Ilsuperbo89 : E un Lorenzo in SF ce lo siamo portati...adesso ne gioca un altro...io non dico niente...?????? #Sonego #Musetti #SardegnaOpen - GeorgeSpalluto : SONEGO in semifinale a Cagliari. Superando un Hanfmann straordinario per un set e mezzo. Fino a quando Lorenzo ha f… -