L' Opera di Roma fa il bis | stasera Traviata ' come un film nel vuoto di teatro di oggi'

(Di venerdì 9 aprile 2021) L'difa il bis con la lirica messa in scenaun. Dopo l'exploit dello scorso dicembre per l'inaugurazione della stagione con il successo del 'Barbiere di Siviglia' diretto da ...

Advertising

OperaRoma : Oggi ricorre il centenario della nascita del tenore Franco Corelli, avvenuta ad Ancona l’8 aprile 1921. Noi lo rico… - Radio1Rai : Il teatro dell’Opera di Roma e #RaiCultura tornano a produrre un film-opera. Si tratta del capolavoro di… - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni - IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA - Teatro dell'Opera di Roma - prossimamente in streaming. Regia t… - JaneTim8 : RT @Radio1Rai: Il teatro dell’Opera di Roma e #RaiCultura tornano a produrre un film-opera. Si tratta del capolavoro di #GiuseppeVerdi “La… - OperaRoma : RT @Radio1Rai: Il teatro dell’Opera di Roma e #RaiCultura tornano a produrre un film-opera. Si tratta del capolavoro di #GiuseppeVerdi “La… -

Ultime Notizie dalla rete : Opera Roma

Agenzia ANSA

L'difa il bis con la lirica messa in scena come un film. Dopo l'exploit dello scorso dicembre per l'inaugurazione della stagione con il successo del 'Barbiere di Siviglia' diretto da Daniele ...Con gli stessi produttori, l'die Rai Cultura, è ora la volta di un nuovo film -, La traviata di Giuseppe Verdi, in onda su Rai 3 venerdì 9 aprile alle 21.20 e poi su RaiPlay. A ...La Roma ieri sera è riuscita a espugnare l’Amsterdam Arena ... il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky Sport, difendendo l’operato di Paulo Fonseca fino a qui.L’attrice napoletana è bloccata a casa con la caviglia fasciata, colpa di una brutta caduta sul marciapiede, colpa di una buca, colpa di chi non ha provveduto, quindi del comune di Roma. Nonostante ..