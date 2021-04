Lombardia, la Regione ha iniziato a raccogliere le adesioni degli over 80 senza ancora sapere dove e quando avrebbe potuto vaccinarli (Di venerdì 9 aprile 2021) Non solo i problemi della piattaforma gestita da Aria. Sui disagi subiti dagli over 80 della Lombardia per settimane in attesa del vaccino anti Covid hanno pesato, e molto, anche tutti i ritardi della linea di comando politica della Regione nel predisporre il piano vaccinale e la disorganizzazione delle Ats e Asst (le vecchie Asl), spesso incapaci di fornire in tempo ad Aria le agende con gli slot disponibili per gli appuntamenti. Con nuovi dettagli emersi in commissione al Pirellone, nel corso dell’audizione del direttore generale del Welfare Giovanni Pavesi, messo dalle opposizioni di fronte al contenuto della relazione che il direttore generale di Aria Lorenzo Gubian ha consegnato il 21 marzo al cda di Aria, poco prima che questo venisse azzerato dal governatore Attilio Fontana. Nel documento, svelato due settimane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Non solo i problemi della piattaforma gestita da Aria. Sui disagi subiti dagli80 dellaper settimane in attesa del vaccino anti Covid hanno pesato, e molto, anche tutti i ritardi della linea di comando politica dellanel predisporre il piano vaccinale e la disorganizzazione delle Ats e Asst (le vecchie Asl), spesso incapaci di fornire in tempo ad Aria le agende con gli slot disponibili per gli appuntamenti. Con nuovi dettagli emersi in commissione al Pirellone, nel corso dell’audizione del direttore generale del Welfare Giovanni Pavesi, messo dalle opposizioni di fronte al contenuto della relazione che il direttore generale di Aria Lorenzo Gubian ha consegnato il 21 marzo al cda di Aria, poco prima che questo venisse azzerato dal gnatore Attilio Fontana. Nel documento, svelato due settimane ...

