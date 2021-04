LOL | Ciro Priello rompe il silenzio dopo la vittoria | le sue parole

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LOL Ciro

napoletano il vincitore della prima edizione di "- Chi ride è fuori", il game show di Amazon Prime Video:Priello, 35 anni, uno dei fondatori del gruppo di comici e videomaker The Jackal, si è portato a casa il montepremi di 100 mila euro ...Dato cheè un programma popolare, è giusto avere anche opinioni multiple, quindi ecco qui i ... con un Lillo che per me non scende sotto l'8 e undecisamente più alto. Idem Katia, da 7 pieno ...Ciro Priello è il vincitore del nuovo programma LOL, a farlo vincere è stata una battuta sulla sua famiglia: ecco chi è la moglie ...Ciro Priello rompe il silenzio dopo la vittoria a "LOL - Chi ride è fuori": di seguito vi riportiamo le parole del componente di The Jackal ...