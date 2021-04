(Di venerdì 9 aprile 2021) «Nell’ottavo libro dell’Arete, madre di Nausicaa e regina dei Feaci, dona a Ulisse, prima del suo ultimo viaggio verso Itaca, uno scrigno pieno di tesori, e lo prega di legarlo saldamente con un nodo. Quello che Ulisse esegue è un nodo che gli ha insegnato molti anni prima la maga Circe». Inizia così Il nodo magico (Mondadori), l’ultimo appassionante libro di Cristina Dell’Acqua, docente di latino e greco e vicepreside del Collegio San Carlo di Milano. Una rilettura inedita dell’iniziata durante il lockdown, «che è stato l’occasione per ripensare a ciò che ci tiene ancorati a quello che siamo, alle relazioni allacciate e disfatte», dice l’autrice. «Questo momento difficile è un setaccio: restano quei rapporti che superano la distanza fisica». E che, in un momento nel quale ci sentiamo tutti naufraghi, ci aiutano a toccare terra, e a ...

«È vero che i poemi omerici sono l'espressione di una cultura arcaica, anche misogina, ma l'Odissea è rivoluzionaria perché costruita su donne forti, padrone dei propri spazi. Omero compone la realtà ...Un viaggio epico, impossibile e possibile, da vedere: accettate il regalo di Rai 3 per Pasqua e recuperate L'Odissea su Raiplay L'Odissea è poesia, è scrittura e sensibilità, è regia, è messa in scena ...