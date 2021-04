Locatelli: "Per il vaccino Pfizer possibilità di richiamo a 42 giorni invece che a 21" (Di venerdì 9 aprile 2021) “C’è la possibilità di allungare l’intervallo di somministrazione” del vaccino Pfizer “da 21 a 42 giorni. Ci sono dati che indicano che non si perde l’efficacia della copertura vaccinale”. Sono le parole pronunciate da Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, in diretta su Sky TG24. “Parlo di possibilità di indicazione - aggiunge - ma l’attuazione pratica spetta al ministero della Salute. Questo consente di incrementare il numero delle persone che possono ricevere la prima dose”. “Non c’è stata una svista in termini di priorità” delle vaccinazioni “perché si è già data la priorità agli 80enni ospiti della Rsa e ai pazienti fragili”, ha proseguito lo scienziato. “il messaggio forte del presidente Draghi è di fare appello alla sensibilità, alla coscienza e allo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) “C’è ladi allungare l’intervallo di somministrazione” del“da 21 a 42. Ci sono dati che indicano che non si perde l’efficacia della copertura vaccinale”. Sono le parole pronunciate da Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, in diretta su Sky TG24. “Parlo didi indicazione - aggiunge - ma l’attuazione pratica spetta al ministero della Salute. Questo consente di incrementare il numero delle persone che possono ricevere la prima dose”. “Non c’è stata una svista in termini di priorità” delle vaccinazioni “perché si è già data la priorità agli 80enni ospiti della Rsa e ai pazienti fragili”, ha proseguito lo scienziato. “il messaggio forte del presidente Draghi è di fare appello alla sensibilità, alla coscienza e allo ...

