Lo strano caso della Pattuglia acrobatica degli Emirati L’opinione del gen Tricarico

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ormai non sappiamo più cosa inventare per metterci contro gliArabi Uniti, ora che ci ha messo mano addirittura chi invece, per istituto, dovrebbe tutelare i buoni rapporti tra Paesi: il ministroEsteri. Soprattutto in questo, ossia quando si tratti di un Paese dal quale molto dovremmo farci perdonare: un drone Piaggio che non è mai decollato, una promessa di collaborazione nel settore aerospaziale evaporata prima ancora di nascere, una compagnia aerea decotta da salvare. Qualcuno, a dire il vero, ci ha provato a recuperare le figuracce infilate negli ultimi quindici anni: il neo insediato ceo di Finmeccanica nel 2011, quale suo primo atto formale, scrisse una lettera a Sheikh Mohammed, chiedendogli in pratica scusa per la qualità del rapporto fino allora intrattenuto e offrendo nuove prospettive per una più fattiva ...