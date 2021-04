Lo psicanalista napoletano Massimo Doriani | Il panico da Covid? Colpisce soprattutto i giovani

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 aprile 2021) Si cantava sui balconi “Ce la faremo”. Si confidava, sulla incipiente stagione estiva, che avrebbe mitigato la diffusione virale. La luce in fondo al tunnel non c’era, ce la siamo inventata. E adesso? A un anno di distanza, come stanno le cose?Si cantava sui balconi “Ce la faremo”. Si confidava, sulla incipiente stagione estiva, che avrebbe mitigato la diffusione virale. La luce in fondo al tunnel non c’era, ce la siamo inventata. E adesso? A un anno di distanza, come stanno le cose? Stanno che non vanno bene, come è evidente per tanti motivi. I burocrati europei che si fanno incartare dalle aziende produttrici di vaccini, nessuna delle quali è stata vincolata a penali in caso di mancata consegna delle dosi previste. Non va bene con il gioco a nascondino di Arzeteneca, che non si capisce più a chi va somministrato e a che età. Non va bene con la didattica in presenza, dopo tanti mesi ...