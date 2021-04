Liverpool-Aston Villa (sabato, ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 9 aprile 2021) Nelle sfide passate tra questi due club si sono spesso segnati molti gol, almeno in tempi recenti, ecco tutti i precedenti. Per restare alle ultime, si va dal 5-0 rifilato dai Villans ai giovanissimi del Liverpool in Coppa di Lega, fino al 4-1 del Villa Park tre mesi fa, passando per lo storico 7-2 del InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 9 aprile 2021) Nelle sfide passate tra questi due club si sono spesso segnati molti gol, almeno in tempi recenti, ecco tutti i precedenti. Per restare alle ultime, si va dal 5-0 rifilato dains ai giovanissimi delin Coppa di Lega, fino al 4-1 delPark tre mesi fa, passando per lo storico 7-2 del InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Liverpool-Aston Villa (sabato, ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, - sportface2016 : #PremierLeague Ecco le formazioni ufficiali di Liverpool-Aston Villa - akille15 : - sonora_bet : -Estrasburgo vs PSG PSG ML (-143) -Liverpool vs Aston Villa BTTS sí (-143) Suerte! ?? - AndreaPintore5 : @WannaBeCapiscer Assolutamente 2 esempi perfetti sono Tottenham Man City all'andata e Liverpool aston villa. 2 masterclass -