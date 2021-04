LIVE – Unics Kazan-Virtus Bologna 60-45, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 9 aprile 2021) Unics Kazan e Virtus Segafredo Bologna si affrontano in gara-2 della semifinale di Eurocup 2020/2021. Le Vu Nere si presentano a Kazan forte della vittoria di martedì in gara-1 alla Segafredo Arena: 80-76 il RISULTATO finale con le V Nere trascinate da un super Milos Teodosic, a mani basse MVP dell’incontro con 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Con un successo anche oggi pomeriggio la squadra di coach Sasha Djordjevic accederebbe alla finale della competizione senza bisogno di dover giocare gara-3, che eventualmente si disputerebbe a Bologna mercoledì 14 aprile. Venerdì 9 aprile alle ore 18.00 inizierà il match che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Unics ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021)Segafredosi affrontano in gara-2 della semifinale di. Le Vu Nere si presentano aforte della vittoria di martedì in gara-1 alla Segafredo Arena: 80-76 ilfinale con le V Nere trascinate da un super Milos Teodosic, a mani basse MVP dell’incontro con 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Con un successo anche oggi pomeriggio la squadra di coach Sasha Djordjevic accederebbe alla finale della competizione senza bisogno di dover giocare gara-3, che eventualmente si disputerebbe amercoledì 14 aprile. Venerdì 9 aprile alle ore 18.00 inizierà il match che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA...

