LIVE Unics Kazan-Virtus Bologna 60-43, EuroCup basket in DIRETTA: allungo russo nel terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 

66-48 Scarico di Brown per White che anticipa la sirena. 

64-48 Penetrazione di Canaan. 

62-48 WEEMS! Dalla rimessa da fondo il 34 vola DIRETTAmente a schiacciare. 

62-46 2/2 Theodore. Weems sbaglia da tre poi ferma la transizione di Theodore con un fallo, Virtus in bonus, liberi. 

60-46 Dentro il libero supplementare. 

60-45 HUNTER! Schiacciata convalidata al 32 che prende il rimbalzo sul piazzato sul ferro di Pajola e subisce anche fallo. 

60-43 Penetrazione di Theodore che scarica per la schiacciata di Brown, time out Djordjevic, ora per la Virtus c'è da scalare una montagna. 

58-43 2/2 per l'ex Olimpia Milano, +15 Kazan, 5'23" al termine del primo quarto. Fallo di Tessitori sulla penetrazione di Theodore che scivola ma riesce a ...

