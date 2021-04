LIVE – Reggiana-Empoli 0-1 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ladi, match valevole per la trentatreesima giornata di. I padroni di casa, reduci da tre pareggi consecutivi, vogliono tornare al successo per uscire dalla zona retrocessione; la capolista, dal suo canto, dopo aver saltato gli ultimi due turni per il focolaio Covid ha intenzione di riprendere la propria marcia verso laA. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di venerdì 9 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH(3-5-2): Venturi; Ajeti, Yao, Costa; Libutti, Del Pinto, Rossi, Radrezza, Lunetta; Zamparo, Kargbo. Allenatore: Alvini.(4-3-1-2): Brignoli; ...