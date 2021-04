LIVE – Parma-Milan, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA) (Di venerdì 9 aprile 2021) Tutto pronto per la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Parma-Milan, match della trentesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossonero parlerà ai microfoni dei giornalisti presenti alle 11:00 di venerdì 9 aprile. Quali saranno le sue dichiarazioni della vigilia? Scopriamolo insieme con aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA 11.03 “Siamo concentrati solo sulla gara, bisogna giocare meglio dell’ultima partita. Siamo consapevoli degli errori che abbiamo fatto contro una squadra che sta bene, fisica e veloce”. 11.02 Inizia la conferenza. 10.55 Amici di Sportface, buongiorno da Milanello e benvenuti alla conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Tutto pronto per ladi Stefanoalla vigilia di, match della trentesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossonero parlerà ai microfoni dei giornalisti presenti alle 11:00 di venerdì 9 aprile. Quali saranno le sue dichiarazioni della vigilia? Scopriamolo insieme con aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA11.03 “Siamo concentrati solo sulla gara, bisogna giocare meglio dell’ultima partita. Siamo consapevoli degli errori che abbiamo fatto contro una squadra che sta bene, fisica e veloce”. 11.02 Inizia la. 10.55 Amici di Sportface, buongiorno daello e benvenuti alladi Stefanoalla vigilia di ...

Advertising

acmilan : ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ??… - gab72boa : RT @acmilan: ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ?? https://t.co… - MilanWorldForum : La conferenza di Pioli LIVE QUI ?? - Israel4PF : RT @acmilan: ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ?? https://t.co… - MilanEye : RT @acmilan: ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ?? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Parma LIVE / Parma-Milan, la conferenza stampa di Pioli Il Milanista LIVE MN - Tra pochi minuti la conferenza stampa di Pioli alla vigilia della gara con il Parma! Tra pochi minuti, dalla sala conferenze di Milanello, Stefano Pioli risponderà alle domande dei giornalisti, alla vigilia dell'importante sfida del Tardini contro il Parma. Segui tutte ...

Verso Parma-Milan, la conferenza di Pioli in diretta Vincere per continuare a correre verso un piazzamento in Champions League. Il Milan non ha scelta e a Parma, città del suo allenatore, deve ottenere i tre punti confermando l'ottimo rendimento in ...

Tra pochi minuti, dalla sala conferenze di Milanello, Stefano Pioli risponderà alle domande dei giornalisti, alla vigilia dell'importante sfida del Tardini contro il Parma. Segui tutte ...Vincere per continuare a correre verso un piazzamento in Champions League. Il Milan non ha scelta e a Parma, città del suo allenatore, deve ottenere i tre punti confermando l'ottimo rendimento in ...