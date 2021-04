LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes | Eurolega basket in DIRETTA | ultimo match per definire il tabellone dei playoff

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladivalido per la trentaquattresima e ultima giornata della regular season dell’2020-2021 di. L’AX Armani Exchangeha già guadagnato l’accesso ai, quello che era considerato l’obiettivo minimo stagionale. La sfida di stasera sarà però fondamentale peril piazzamento nella griglia della post-season: la vittoria di ieri del Real Madrid sul campo del Fenerbahce ha semplificato i calcoli, dal momento che ora l’è in ...