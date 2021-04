LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 78-56, Eurolega basket in DIRETTA: dominio totale dell’Armani (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84-61 Punter scrive il +23. 82-61 Pleiss completa il gioco da tre punti. 82-60 Pleiss a segno con la mano mancina e subendo il fallo. 82-56 2/2 in lunetta per Delaney. 80-56 Assist di Shields, segna Tarczewski. FINE TERZO QUARTO: Olimpia Milano-Anadolu Efes 78-56 78-56 BROOOOKS A FIL DI SIRENAAAA! +22 Milanoo! 0/2 in lunetta per Moermon. 75-56 Rodriguez alza, Tarczewski accomoda nella retina. 73-56 Tripla di Beaubois. 73-53 Intercetto di Shields che va poi a schiacciare in solitaria. 71-53 ANCHE IL CHACHO DALL’ARCO! Milano sempre più vicina al quarto posto! 68-53 SHIELDS CON LA TRIPLA! Ancora +15 Olimpia! 65-53 Tripla di Beaubois. 65-50 Punter aiutato da vetro e ferro. 63-50 Rodriguez dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84-61 Punter scrive il +23. 82-61 Pleiss completa il gioco da tre punti. 82-60 Pleiss a segno con la mano mancina e subendo il fallo. 82-56 2/2 in lunetta per Delaney. 80-56 Assist di Shields, segna Tarczewski. FINE TERZO QUARTO:78-56 78-56 BROOOOKS A FIL DI SIRENAAAA! +22o! 0/2 in lunetta per Moermon. 75-56 Rodriguez alza, Tarczewski accomoda nella retina. 73-56 Tripla di Beaubois. 73-53 Intercetto di Shields che va poi a schiacciare in solitaria. 71-53 ANCHE IL CHACHO DALL’ARCO!sempre più vicina al quarto posto! 68-53 SHIELDS CON LA TRIPLA! Ancora +15! 65-53 Tripla di Beaubois. 65-50 Punter aiutato da vetro e ferro. 63-50 Rodriguez dalla ...

