LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 29-19, Eurolega basket in DIRETTA: gran primo quarto offensivo dell’Armani (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-21 Shields è caldissimo e ristabilisce la doppia cifra di margine. 29-21 Larkin penetra facilmente nella difesa di casa. FINE primo quarto: Olimpia Milano-Anadolu Efes 29-19 29-19 ANCORA L’ASSE CHACHO-EVANS! gran conclusione di un gran primo quarto per l’Olimpia! 27-19 Ancora Shields col piazzato in uscita dalla rimessa! 25-19 Shields fa saltare il diretto avversario e va a segno dalla media distanza. 23-19 2/2 di Beaubois ai liberi. 23-17 Ancora alley-oop sull’asse Rodriguez-Evans! 21-17 Tabellata di Beaubois. 21-15 Shields penetra nell’area ospite e segna col layup. 19-15 Rodriguez alza, Evans si appende al ferro! Timeout ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31-21 Shields è caldissimo e ristabilisce la doppia cifra di margine. 29-21 Larkin penetra facilmente nella difesa di casa. FINE29-19 29-19 ANCORA L’ASSE CHACHO-EVANS!conclusione di unper l’! 27-19 Ancora Shields col piazzato in uscita dalla rimessa! 25-19 Shields fa saltare il diretto avversario e va a segno dalla media distanza. 23-19 2/2 di Beaubois ai liberi. 23-17 Ancora alley-oop sull’asse Rodriguez-Evans! 21-17 Tabellata di Beaubois. 21-15 Shields penetra nell’area ospite e segna col layup. 19-15 Rodriguez alza, Evans si appende al ferro! Timeout ...

