LIVE Musetti-Djere, ATP Cagliari in DIRETTA: osso duro serbo verso la semifinale (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Lorenzo Musetti e Laslo Djere, valido per i quarti di finale della parte alta dell’ATP 250 di Cagliari. Il vincente di questo incontro se la vedrà in semifinale contro il vincente fra le teste di serie numero 4 e 5 del torneo: rispettivamente il georgiano pazzo Nikoloz Basilashvili e il tedesco Jan-Lennard Struff. Musetti arriva a questa sfida quasi da miracolato: contro Daniel Evans agli ottavi, il tennista di Carrara ha annullato la bellezza di quattro match point di cui tre consecutivi per trionfare al tiebreak del terzo set. Più tranquillo il primo turno in cui il toscano ha superato l’austriaco Novak concedendo appena ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match fra Lorenzoe Laslo, valido per i quarti di finale della parte alta dell’ATP 250 di. Il vincente di questo incontro se la vedrà incontro il vincente fra le teste di serie numero 4 e 5 del torneo: rispettivamente il georgiano pazzo Nikoloz Basilashvili e il tedesco Jan-Lennard Struff.arriva a questa sfida quasi da miracolato: contro Daniel Evans agli ottavi, il tennista di Carrara ha annullato la bellezza di quattro match point di cui tre consecutivi per trionfare al tiebreak del terzo set. Più tranquillo il primo turno in cui il toscano ha superato l’austriaco Novak concedendo appena ...

