LIVE – Musetti-Djere 3-4, Atp Cagliari 2021: RISULTATO in DIRETTA

Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Lorenzo Musetti e Laslo Djere, valevole per i quarti di finale dell'Atp 250 di Cagliari 2021. L'azzurro ha sconfitto in serie Dennis Novak e Daniel Evans, avversari ostici, e tenterà di giocare i propri assi nelle maniche contro il tennista serbo, specialista sulla terra rossa e recentemente superiore a John Millman. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la giornata di venerdì 9 aprile (terzo match dalle ore 11.00).

Musetti-Djere 3-4*

PRIMO SET – BREAK Djere! Altro errore purtroppo grave di Musetti, lungo il suo ...

