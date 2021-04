LIVE Canottaggio | Europei 2021 in DIRETTA | Lodo e Vicino in semifinale con il miglior tempo! Soares agguanta la finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.31: Granper l’azzurro che si qualifica per laA riuscendo a chiudere al secondo posto a tre secondi dal vincitore, l’ungherese Galambos 11.28: Quarto posto pera metà gara 11.26: C’è l’azzurro Gabrielal via nella prima batteria del singolo pesi leggeri uomini. Le prime due imbarcazioni avanzano allaA 11.24: L’irlandese Heaphy vince la seconda batteria del singolo pesi leggeri donne davanti alla francese Bove 11.19: Ultimo posto per l’azzurra Arianna Noseda che sarà costretta a passare dai ripescaggi del singolo pesi leggeri donne. Vittoria per la bielorussa Furman nella prima batteria davanti 11.15: ultimo posto per Arianna Noseda a metà gara 11.10. In gara ora Arianna Noseda nel singolo ...