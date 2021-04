L'Italia piange Michele Pasinato: leggenda del volley e recordman delle schiacciate (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Italia piange Michele Pasinato: uno dei campionissimi della pallavolo, in grado di vincere tutto negli anni 90. Nato a Cittadella, 52 anni, una grave malattia non gli ha dato scampo. Per 256 volte ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 aprile 2021) L': uno dei campionissimi della pallavolo, in grado di vincere tutto negli anni 90. Nato a Cittadella, 52 anni, una grave malattia non gli ha dato scampo. Per 256 volte ...

