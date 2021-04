LinkedIn nella bufera: sottratti i dati di 500 milioni di profili, indagini anche in ItaliaHDblog.it (Di venerdì 9 aprile 2021) Un nuovo rilevante episodio di diffusione non autorizzata di dati personali ha interessato un importante social network: dopo il caso che ha riguardato Facebook, tocca a LiinkedIn affrontare una vicenda simile. L’allarme è stato lanciato da CyberNews che ha evidenziato come siano stati messi in vendita nel dark web circa 500 milioni di profili LinkedIn: 2 dollari per ottenere un campione con circa 2 milioni di dati, 1.800 dollari per il database completo. La fonte ha avuto modo di esaminare una piccola porzione del database, appurando che conteneva informazioni come l’ID di LinkedIn, il nome completo, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono, il collegamento ad altri profili LinkedIn e a quelli di altri social network. I gestori ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021) Un nuovo rilevante episodio di diffusione non autorizzata dipersonali ha interessato un importante social network: dopo il caso che ha riguardato Facebook, tocca a LiinkedIn affrontare una vicenda simile. L’allarme è stato lanciato da CyberNews che ha evidenziato come siano stati messi in vendita nel dark web circa 500di: 2 dollari per ottenere un campione con circa 2di, 1.800 dollari per il database completo. La fonte ha avuto modo di esaminare una piccola porzione del database, appurando che conteneva informazioni come l’ID di, il nome completo, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono, il collegamento ad altrie a quelli di altri social network. I gestori ...

