LinkedIn, 500 milioni di profili in vendita sul dark web. Garante apre istruttoria. Cosa fare in caso di violazione (Di venerdì 9 aprile 2021) Allarme LinkedIn, 500 milioni di profili in vendita sul dark web. Il Garante per la protezione dei dati personali apre un’istruttoria. Dopo l’attacco hacker a Facebook, a fare notizia è LinkedIn, con la società che dovrebbe fare i conti con 500 milioni di profili in vendita sul dark web, almeno stando a quanto riferito da Cyber News. LinkedIn, 500 milioni di profili in vendita sul dark web Stando alle informazioni emerse, sul dark web sarebbero a disposizione, in vendita per la precisione, i dati sensibili di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021) Allarme, 500diinsulweb. Ilper la protezione dei dati personaliun’. Dopo l’attacco hacker a Facebook, anotizia è, con la società che dovrebbei conti con 500diinsulweb, almeno stando a quanto riferito da Cyber News., 500diinsulweb Stando alle informazioni emerse, sulweb sarebbero a disposizione, inper la precisione, i dati sensibili di ...

HDblog : LinkedIn nella bufera: sottratti i dati di 500 milioni di profili, indagini anche in Italia - SkyTG24 : Dopo Facebook, allarme per LinkedIn: 500 milioni di profili in vendita sul dark web - Corriere : LinkedIn, 500 milioni di profili in vendita sul dark web - news_mondo_h24 : LinkedIn, 500 milioni di profili in vendita sul dark web. Garante apre istruttoria. Cosa fare in caso di violazione - bisagnino : LinkedIn, leakati e messi all'asta i dati di 500 milioni di profili utente -