Ligue 1 | il Metz domina | il Lilla colpisce Il Psg è a - 6

Advertising

sportli26181512 : Metz-Lilla 0-2: Il match della trendaduesima giornata della Ligue 1 che metteva di fronte Lilla e Metz finisce 2-0… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Ligue 1: #Maignan para un rigore, #Yilmaz e #Celik affondano il Metz. Il #Lille vola a +6 sul #PSG - sportface2016 : #Ligue1 2020/2021: il #Lille supera il #Metz e consolida il vantaggio sul Psg - cmdotcom : Ligue 1: #Maignan para un rigore, #Yilmaz e #Celik affondano il Metz. Il #Lille vola a +6 sul #PSG… - RobertoBalest11 : RT @CalcioPillole: Ligue 1, #Yilmaz e #Celik famno volare il Lille a +6 sul Psg. Metz ko 2-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Metz

Corriere dello Sport.it

(Francia) - Con un insuperabile Maignan e un micidiale uno - due di Yilmaz e Celik il Lilla supera l'ostacoloe, nell'anticipo della 32ª giornata di1, allunga provvisoriamente a +6 sul Paris Saint - Germain secondo. I padroni di casa dominano in lungo e in largo nel primo tempo e al 17' falliscono ...Spread the love Dopo il blitz sul campo dei campioni in...I pronostici di sabato 10 aprile. La Ligue1 vede solamente due gare in calendario come anticipi, tra cui quella della corazzata Psg.Colpo esterno del Lille, che nel match valido per il 32° turno di Ligue 1 2020/2021 supera il Metz per 2-0 e resta al primo posto in classifica.