Liga: “Nessuna prova di insulti razzisti di Cala nei confronti di Diakhaby” (Di venerdì 9 aprile 2021) Nessun razzismo tra Cala e Diakhaby. Le indagini della Liga sul caso scoppiato nella partita tra Cadice-Valencia non hanno evidenziato episodi razzisti La Liga archivia il caso Cala-Diakhaby. Le indagini del campionato spagnolo sul match tra Cadice-Valencia infatti non hanno evidenziato alcun episodio razzista. Il caso era scoppiato durante il match tra le due formazioni di domenica scorsa, con Diakhaby che aveva accusato Cala di essersi rivolto a lui con l’espressione “Negro de mierda”. Il difensore del Cadice aveva respinto le accuse, dichiarando che il francese avesse frainteso o avesse inventato tutto. Le indagini della Liga si sono concluse oggi, e non è stata trovata Nessuna ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021) Nessun razzismo tra. Le indagini dellasul caso scoppiato nella partita tra Cadice-Valencia non hanno evidenziato episodiLaarchivia il caso. Le indagini del campionato spagnolo sul match tra Cadice-Valencia infatti non hanno evidenziato alcun episodio razzista. Il caso era scoppiato durante il match tra le due formazioni di domenica scorsa, conche aveva accusatodi essersi rivolto a lui con l’espressione “Negro de mierda”. Il difensore del Cadice aveva respinto le accuse, dichiarando che il francese avesse frainteso o avesse inventato tutto. Le indagini dellasi sono concluse oggi, e non è stata trovata...

Classifica marcatori ponderata estero 07/04: Moreno allunga in Liga Fantacalcio ® La Liga chiude l'indagine sul caso Diakhaby: "Nessuna prova di insulti razzisti di Cala" L'indagine della Liga sul caso di razzismo che ha visto coinvolti Juan Cala e Mouctar Diakhaby nella partita tra Cadice e Valencia di domenica 4 aprile si è conclusa senza aver trovato prove contro il ...

Caso Diakhaby, la Liga: “Non è razzismo” Dopo l’analisi degli elementi, si conclude che non è stata trovata alcuna prova in nessuno dei supporti disponibili a LaLiga che il giocatore Juan Torres Ruiz (Juan Cala) abbia insultato Mouctar ...

