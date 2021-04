Liga | cambia l’arbitro di Real Madrid-Barcellona | Mateu Lahoz infortunato

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 aprile 2021)di. Il Clasico, in programma sabato, doveva essere diretto da, reduce dalla sfida Bayern Monaco-PSG di Champions League. Il fischietto valenciano si è peròin allenamento alla vigilia del match. Al suo posto ci sarà dunque Gil Manzano, che dopo aver arbitrato la scorsa domenica la sfida Siviglia-Atleticoavrebbe dovuto osservare un turno di riposo. Manzano invece tornerà in campo nuovamente nel fine settimana per sostituire il collega. Per lui sarà il secondo Clasico, dopo quello arbitrato nella stagione 2014-15 (vinto in rimonta dalper 3-1). SportFace.