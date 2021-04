Advertising

ENRICO27218318 : RT @forzearmatenews: Lia Staropoli (#ConDivisa): '#Murgia? Sono orgogliosa delle divise che servono il Paese' - elenaricci1491 : Lia Staropoli (#ConDivisa): '#Murgia? Sono orgogliosa delle divise che servono il Paese' - forzearmatenews : Lia Staropoli (#ConDivisa): '#Murgia? Sono orgogliosa delle divise che servono il Paese' - Alessan67153720 : RT @LiaStaropoli: Invece io quando vedo una Divisa mi sento al sicuro! Un ringraziamento a tutti gli Uomini e a tutte le Donne delle Forze… - LiaStaropoli : Invece io quando vedo una Divisa mi sento al sicuro! Un ringraziamento a tutti gli Uomini e a tutte le Donne delle… -

La nota diPresidente dell'Associazione nazionale 'ConDivisa - Sicurezza e Giustizia' ' I Poliziotti aggrediti a Catanzaro non hanno avuto scampo perché sprovvisti di taser, probabilmente i loro ..., presidente dell'associazione 'ConDivisa - Sicurezza e Giustizia ', responsabile sicurezza del Movimento antimafia 'AmmazzateciTutti ', nonché autore del libro 'La santa setta - Il ...La nota di Lia Staropoli Presidente dell’Associazione nazionale “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia” “I Poliziotti aggrediti a Catanzaro non hanno avuto scampo perché sp ...L’iniziativa nell’ambito del progetto «Cerco un uovo amico» dell’Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma ...