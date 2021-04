Levi Strauss in rally al Nyse su risultati trimestre (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Grande giornata per Levi Strauss, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,08%. A fare da assist sono i risultati del primo trimestre migliori del previsto annunciati dal produttore di abbigliamento. Riviste al rialzo le prospettive per il 2021. Nel dettaglio, il trimestre si è chiuso con utili netti in calo a 143 milioni, pari a 35 centesimi, rispetto ai 153 milioni di dollari (37 centesimi per azione) dello stesso periodo dell’anno precedente. Su base rettificata l’EPS si è attestato a 34 centesimi superiore ai 24 stimati dal consensus. Le vendite sono scese del 13% a 1,31 miliardi ma anche in questo caso superano le stime degli analisti che erano per una diminuzione del giro d’affari fino a 1,25 miliardi di dollari. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,08%. A fare da assist sono idel primomigliori del previsto annunciati dal produttore di abbigliamento. Riviste al rialzo le prospettive per il 2021. Nel dettaglio, ilsi è chiuso con utili netti in calo a 143 milioni, pari a 35 centesimi, rispetto ai 153 milioni di dollari (37 centesimi per azione) dello stesso periodo dell’anno precedente. Su base rettificata l’EPS si è attestato a 34 centesimi superiore ai 24 stimati dal consensus. Le vendite sono scese del 13% a 1,31 miliardi ma anche in questo caso superano le stime degli analisti che erano per una diminuzione del giro d’affari fino a 1,25 miliardi di dollari. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Advertising

DividendProfit : Levi Strauss in rally al Nyse su risultati trimestre - InvestingItalia : Boeing e Credit Suisse in salita nel premarket; Levi Strauss in calo - - SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale BUSINESS ?? Scegli il più grande IMPRENDITORE di tutti i tempi t… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale BUSINESS ?? Scegli il più grande IMPRENDITORE di tutti i tempi t… - oprincigalli : @vereza_pedro apoio critico a claude levi-strauss -

Ultime Notizie dalla rete : Levi Strauss Levi Strauss in rally al Nyse su risultati trimestre Grande giornata per Levi Strauss , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,08%. A fare da assist sono i risultati del primo trimestre migliori del previsto annunciati dal produttore di abbigliamento. Riviste al rialzo ...

Borsa Usa: nuovi record per Dow Jones e S&P 500 Tra i titoli in evidenza Levi Strauss & Co. +3%. Lo storico marchio di jeans ha comunicato per il primo trimestre profitti netti in declino da 153 milioni di dollari, pari a 37 centesimi per azione, ...

Levi Strauss in rally al Nyse su risultati trimestre Il Messaggero Levi Strauss in rally al Nyse su risultati trimestre (Teleborsa) - Grande giornata per Levi Strauss, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,08%. A fare da assist sono i risultati del primo trimestre migliori del previsto annunciati dal produttore di..

Future USA poco mossi aspettando Opening Bell (Teleborsa) – L’andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà generalmente piatta, mentre il Nasdaq è in ribasso. La borsa a stelle e strisce non ...

Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,08%. A fare da assist sono i risultati del primo trimestre migliori del previsto annunciati dal produttore di abbigliamento. Riviste al rialzo ...Tra i titoli in evidenza& Co. +3%. Lo storico marchio di jeans ha comunicato per il primo trimestre profitti netti in declino da 153 milioni di dollari, pari a 37 centesimi per azione, ...(Teleborsa) - Grande giornata per Levi Strauss, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,08%. A fare da assist sono i risultati del primo trimestre migliori del previsto annunciati dal produttore di..(Teleborsa) – L’andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà generalmente piatta, mentre il Nasdaq è in ribasso. La borsa a stelle e strisce non ...