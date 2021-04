Letta: Pd e Lega avversari alle elezioni, ma sosteniamo Draghi (Di venerdì 9 aprile 2021) 'Pd e Lega saranno avversari alle prossime elezioni, ma in questo momento sostengono insieme il governo Draghi'. Lo ha detto il segretario dem Enrico Letta al termine dell'incontro con Matteo Salvini. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021) 'Pd esarannoprossime, ma in questo momento sostengono insieme il governo'. Lo ha detto il segretario dem Enricoal termine dell'incontro con Matteo Salvini. ...

Advertising

fattoquotidiano : In una settimana Mario Draghi ha perso l’1,7 per cento in gradimento, mentre il suo governo segna un calo di fiduci… - LegaSalvini : BIOT, FONTI LEGA: LAVORAVA AI TEMPI DI UN MINISTRO PD, DEVE CHIARIRE LETTA E NON SALVINI “Spie russe col Partito d… - EsteriLega : Letta rimane nell'ombra per lasciare che i media attacchino Matteo. Dal PD nessuna nuova proposta, solo vecchi arn… - ultimora_pol : #Italia In una nota congiunta di Enrico #Letta (#PD|S&D) e Matteo #Salvini (#Lega) dichiarano il loro pieno sostegn… - Activnews24 : 'L'incontro è andato bene, abbiamo fatto tutti una scelta di amore per l'Italia, la politica e i partiti vengono do… -