Letta “Lavoriamo con la Lega per uscita Paese da pandemia”

"Abbiamo convenuto sulla necessità che il Governo faccia un importante decreto imprese, che aiuti il mondo dell'economia e delle piccole imprese", ha detto il segretario del Pd dopo l'incontro con il leader della Lega.

