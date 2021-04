L'esperto spiega come la pericolosità della malattia sia nettamente superiore senza protezione. (Di venerdì 9 aprile 2021) Ippolito rimarca sulla fatto che il vaccino di AstraZeneca si sia sicuro e ricorda che senza somministrazione si rischia la malattia grave. Covid, Ippolito: “AstraZeneca è sicuro, senza un 60enne rischia 640 volte di più” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021) Ippolito rimarca sulla fatto che il vaccino di AstraZeneca si sia sicuro e ricorda chesomministrazione si rischia lagrave. Covid, Ippolito: “AstraZeneca è sicuro,un 60enne rischia 640 volte di più” su Notizie.it.

Advertising

trefelix : Questa cosa - a naso - mi lascia un po' perplesso: filma la polizia e non può più usare i social. C'è un esperto… - RobotConsumer : RT @guidaautonoma: Esperto di Velodyne spiega come le simulazioni lidar facciano progredire i collaudi di soluzioni per la #guidaautonoma a… - JorgeAS09393178 : RT @guidaautonoma: Esperto di Velodyne spiega come le simulazioni lidar facciano progredire i collaudi di soluzioni per la #guidaautonoma a… - Manifattura40 : RT @guidaautonoma: Esperto di Velodyne spiega come le simulazioni lidar facciano progredire i collaudi di soluzioni per la #guidaautonoma a… - guidaautonoma : Esperto di Velodyne spiega come le simulazioni lidar facciano progredire i collaudi di soluzioni per la… -