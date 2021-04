L’Ema indaga sul vaccino Johnson & Johnson per 4 casi di presunte trombosi negli Stati Uniti (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 9 aprile 2021 il Comitato di valutazione rischi delL’Ema (PRAC) annuncia di aver avviato un’indagine su 4 presunti eventi tromboembolici, di cui uno fatale, segnalati negli Stati Uniti a seguito della vaccinazione anti Covid19 Janssen di Johnson & Johnson. Come per AstraZeneca, entrambi approvati dalla stessa EMA per la somministrazione nella Comunità europea, anche in questo caso non c’è alcuna certezza che provi un nesso causale tra il vaccino e l’evento tromboembolico. In Italia potrebbe essere somministrato a partire dal 16 aprile. L’Ema è un organo scientifico che ha il compito di valutare scientificamente i rischi e i benefici di un farmaco, in particolar modo i vaccini anti Covid19 di ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 9 aprile 2021 il Comitato di valutazione rischi del(PRAC) annuncia di aver avviato un’indagine su 4 presunti eventi tromboembolici, di cui uno fatale, segnalatia seguito della vaccinazione anti Covid19 Janssen di. Come per AstraZeneca, entrambi approvati dalla stessa EMA per la somministrazione nella Comunità europea, anche in questo caso non c’è alcuna certezza che provi un nesso causale tra ile l’evento tromboembolico. In Italia potrebbe essere somministrato a partire dal 16 aprile.è un organo scientifico che ha il compito di valutare scientificamente i rischi e i benefici di un farmaco, in particolar modo i vaccini anti Covid19 di ...

