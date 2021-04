Le parole del Ministro della Salute (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Governo conferma di voler seguire la linea della prudenza e Speranza ha spiegato che le aperture ci saranno quando ci saranno abbastanza vaccinati. Covid, Speranza conferma: “Chiusure finché non avremo abbastanza vaccinati” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Governo conferma di voler seguire la lineaprudenza e Speranza ha spiegato che le aperture ci saranno quando ci saranno abbastanza vaccinati. Covid, Speranza conferma: “Chiusure finché non avremo abbastanza vaccinati” su Notizie.it.

Advertising

marcodimaio : 'Dittatori, chiamiamoli per quel che sono'. Ineccepibile il premier Mario #Draghi in #conferenzastampa sul presiden… - acmilan : ??? 'We have to be ourselves again' Rade's thoughts as #ParmaMilan draws closer ??? 'Dobbiamo tornare subito al… - La7tv : #omnibus I risvolti geopolitici nella visita di #Draghi in Tripolitania e nelle parole del parole del premier sul p… - ErnestoMilanesi : RT @parallelecinico: Un artista italiano ha realizzato questo capolavoro dedicato a Kobe, componendo un ritratto del Mamba con tutte le par… - Lotus3Patrizia3 : RT @CesareDTrocchio: Erdogan arrabbiato per le parole di Draghi. Convoca l'ambasciatore italiano e lo fa sedere sul bracciolo del divano.… -