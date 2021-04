Le Marche si candidano per riconoscimento dei teatri storici come patrimonio Unesco (Di venerdì 9 aprile 2021) ANCONA – Le Marche si candidano per il riconoscimento dei teatri storici come patrimonio culturale Unesco. La volontà dell’amministrazione regionale scaturisce dal fatto che le Marche sono caratterizzate da una ‘densità’ teatrale rispetto alla popolazione e al numero di Comuni molto alta. Per questo l’assessorato regionale alla Cultura ha sottoposto all’ufficio Unesco del segretariato generale del ministero della Cultura, l’esame di una proposta di candidatura Unesco dei teatri storici marchigiani per l’iscrizione nella lista propositiva italiana, come un unicum. Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) ANCONA – Le Marche si candidano per il riconoscimento dei teatri storici come patrimonio culturale Unesco. La volontà dell’amministrazione regionale scaturisce dal fatto che le Marche sono caratterizzate da una ‘densità’ teatrale rispetto alla popolazione e al numero di Comuni molto alta. Per questo l’assessorato regionale alla Cultura ha sottoposto all’ufficio Unesco del segretariato generale del ministero della Cultura, l’esame di una proposta di candidatura Unesco dei teatri storici marchigiani per l’iscrizione nella lista propositiva italiana, come un unicum.

RegioneMarcheIT : La regione dei teatri: le Marche si candidano per il riconoscimento dei teatri storici come patrimonio culturale… - PicenoNews24 : Le Marche si candidano per il riconoscimento dei teatri storici come patrimonio Unesco -