Le fate Ignoranti: Luca Argentero nel cast per la serie tratta dal film (Di venerdì 9 aprile 2021) La serie tv tratta dal film Le fate Ignoranti di Ferzan Özpetek prende vita e forma: annunciati i primi due attori del cast Ferzan Özpetek si appresta a far diventare serie uno dei suoi film più famosi: Le Fati Ignoranti. Annunciati poco fa due grandi attori, nonché amici del regista italo-turco, che prenderanno parte al progetto: si tratta di Luca Argentero e Serra Yilmaz. Ecco, quindi, che Özpetek ha dato la notizia ai suoi followers su Instagram con molto entusiasmo. La serie tv arriverà prossimamente su Star, il nuovo brand di intrattenimento di Disney+. Argentero e Yilmaz sono i primi due nomi ufficiali del cast del drama ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021) LatvdalLedi Ferzan Özpetek prende vita e forma: annunciati i primi due attori delFerzan Özpetek si appresta a far diventareuno dei suoipiù famosi: Le Fati. Annunciati poco fa due grandi attori, nonché amici del regista italo-turco, che prenderanno parte al progetto: sidie Serra Yilmaz. Ecco, quindi, che Özpetek ha dato la notizia ai suoi followers su Instagram con molto entusiasmo. Latv arriverà prossimamente su Star, il nuovo brand di intrattenimento di Disney+.e Yilmaz sono i primi due nomi ufficiali deldel drama ...

SaraMemm : RT @fpontiggia1: Nel 2001 Moretti portava La stanza del figlio a Cannes, Sorrentino L'uomo in più a Venezia, Barbera dirigeva la Mostra, Oz… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: “Le Fate Ignoranti”: Can Yaman non ci sarà per colpa di Diletta Leotta? - mixborghi : RT @fpontiggia1: Nel 2001 Moretti portava La stanza del figlio a Cannes, Sorrentino L'uomo in più a Venezia, Barbera dirigeva la Mostra, Oz… - AssuntaGiovann2 : Le Fate Ignoranti rinuncia a Can Yaman e accoglie Serra Yilmaz e Luca Argentero, colpa di Diletta Leotta? - fpontiggia1 : Nel 2001 Moretti portava La stanza del figlio a Cannes, Sorrentino L'uomo in più a Venezia, Barbera dirigeva la Mos… -