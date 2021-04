Le carte Fifa extralarge personalizzate per gli appassionati di Fut (Di venerdì 9 aprile 2021) Una versione reale da impreziosire con foto, nome e valori a scelta (Foto: CardsPlug)In cerca di un’idea regalo di sicuro successo per l’amico, parente o partner super appassionato di Fifa? Una delle scelte più ad effetto è sicuramente CardsPlug ovvero una versione extralarge e tangibile delle carte protagoniste della modalità Fut – Fifa Ultimate Team – da personalizzare con sfondo, foto e valori su misura del destinatario. Non ci sono loghi né scritte che riportino al titolo sviluppato e prodotto da Electronic Arts per ovvie ragioni di copyright, ma è più che chiaro il riferimento alle card da spacchettare nel celebre gioco. Tutto inizia collegandosi al sito ufficiale scegliendo una tra le varie opzioni di sfondo da quelli che si riferiscono alle versioni speciali gold, a quelli ancora più esclusive dei campioni più ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 aprile 2021) Una versione reale da impreziosire con foto, nome e valori a scelta (Foto: CardsPlug)In cerca di un’idea regalo di sicuro successo per l’amico, parente o partner super appassionato di? Una delle scelte più ad effetto è sicuramente CardsPlug ovvero una versionee tangibile delleprotagoniste della modalità Fut –Ultimate Team – da personalizzare con sfondo, foto e valori su misura del destinatario. Non ci sono loghi né scritte che riportino al titolo sviluppato e prodotto da Electronic Arts per ovvie ragioni di copyright, ma è più che chiaro il riferimento alle card da spacchettare nel celebre gioco. Tutto inizia collegandosi al sito ufficiale scegliendo una tra le varie opzioni di sfondo da quelli che si riferiscono alle versioni speciali gold, a quelli ancora più esclusive dei campioni più ...

