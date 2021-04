Lazio | Luis Alberto verso il ritorno dal 1' minuto a Verona

(Di venerdì 9 aprile 2021)dà segnali incoraggianti: la condizione non è ancora delle migliori ma in vista del prossimo incontro con ildovrebbe riuscire a partire dal primorisolvendo un bel problema ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Luis

TornaAlberto Lasi prepara ad accogliere nuovamente uno dei giocatori più importanti della rosa. Nell'ultimo incontro con lo Spezia sembrava fuori causa ma ha fatto di tutto per esserci ...ALBERTO VERONA - Il Mago prova a fare un'altra magia.Alberto , dopo il recupero - lampo che gli ha consentito di scendere in campo contro lo Spezia , ha poi pagato l'inevitabile dazio ...Luis Alberto ci sarà domenica in campo nella gara contro il Verona. Lo spagnolo ha stretto i denti nel match vinto contro lo Spezia e a fine gara ha mostrato sui social la caviglia: gonfia e piuttosto ...La Lazio si prepara ad accogliere nuovamente uno dei giocatori ... Le condizioni non sono ancora ottimali ma c'è fiducia per averlo al 100% in vista del match. L'importanza di Luis Alberto Di fatto è ...