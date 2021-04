Lazio, Luis Alberto contro il Verona ci sarà: le condizioni della caviglia – FOTO (Di venerdì 9 aprile 2021) Luis Alberto contro il Verona ci sarà. Il fisioterapista dello spagnolo posta una FOTO della caviglia del Mago Non è un miracolo ma quasi. Luis Alberto ne fa una delle sue: recupero lampo per il Verona e caviglia completamente sgonfia. La prova arriva dal fisioterapista che si è preso cura dello spagnolo e del suo infortunio, sottoponendolo a diverse sedute di recupero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Il centrocampista, nonostante l’evidente gonfiore, aveva stretto i denti contro lo Spezia, postando poi sui social una FOTO della caviglia tumefatta. L’edema ora è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021)ilci. Il fisioterapista dello spagnolo posta unadel Mago Non è un miracolo ma quasi.ne fa una delle sue: recupero lampo per ilcompletamente sgonfia. La prova arriva dal fisioterapista che si è preso cura dello spagnolo e del suo infortunio, sottoponendolo a diverse sedute di recupero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Il centrocampista, nonostante l’evidente gonfiore, aveva stretto i dentilo Spezia, postando poi sui social unatumefatta. L’edema ora è ...

