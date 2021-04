L'avvertimento della Gelmini alle Regioni: "Chi vaccinerà di più riaprirà prima" (Di venerdì 9 aprile 2021) "Chi vaccinerà di più riaprirà prima": Lo ha ribadito la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini, riprendendo la linea del premier Mario Draghi, a Radio Anch'Io stamani su Radio Uno Rai. "... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) "Chidi più": Lo ha ribadito la ministra degli Affari regionali Mariastella, riprendendo la linea del premier Mario Draghi, a Radio Anch'Io stamani su Radio Uno Rai. "...

Advertising

mmayr5 : @M_gabanelli Una spanna di che ? Se lo era se ne andava. Ma abituati alle prosternazioni della Nulla Pesc Mogherini… - SantoMarchese : @sole24ore Credo che Draghi abbia mandato un avvertimento al Sultano per la Libia e il Mediterraneo Orientale...avv… - INCAZZATA3 : RT @mmayr5: @AlessandraOdri E no cara amica ! È un segnale grave! Al di la del mancato rispetto per la Presidente della Commissione Europea… - mmayr5 : @AlessandraOdri E no cara amica ! È un segnale grave! Al di la del mancato rispetto per la Presidente della Commiss… - RaggioLuceAct : L'anno del Grande Avvertimento è in Pieno Svolgimento. Molte Saranno le Conversioni Cattoliche di massa, molti i ba… -