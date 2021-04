Lavoro, tour dell’Ugl per celebrare il Primo maggio (Di venerdì 9 aprile 2021) Al via il tour dell’Ugl per l’ascolto dei lavoratori di tutta Italia. Un pullman con il segretario generale, Francesco Paolo Capone, e una delegazione dei dirigenti del sindacato toccherà in venti giorni trenta tappe in tutte le principali città italiane. abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) Al via ilper l’ascolto dei lavoratori di tutta Italia. Un pullman con il segretario generale, Francesco Paolo Capone, e una delegazione dei dirigenti del sindacato toccherà in venti giorni trenta tappe in tutte le principali città italiane. abr/gtr su Il Corriere della Città.

