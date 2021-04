Lavoro | Ctt Nord cerca meccanici

(Di venerdì 9 aprile 2021) PISA - L'azienda del trasporto pubblico locale Cttha indetto una selezione esterna per la formazione di quattro graduatorie distinte diper eventuale assunzione presso le officine e i ...

LivornoPress : Lavoro, Ctt Nord cerca 31 meccanici. Come fare domanda -

PisaToday

Tutti i dettagli del bando sul sito della Ctt Nord: Lavora con Noi Ctt Nord. Livorno 9 aprile 2021 Ctt Nord comunica di aver pubblicato il bando della selezione per meccanici con termine 21/04/21 per inoltro della domanda. L'azienda cerca 31 meccanici per le sedi di Livorno, Lucca, Pisa e Massa.