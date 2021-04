Lascia figlio di 2 anni in auto, trovata a casa in stato confusionale (Di venerdì 9 aprile 2021) Aveva Lasciato il figlio di due anni legato sul seggiolino in auto da solo. La donna è stata rintracciata dai carabinieri che l’hanno trovata in casa in stato confusionale. E’ accaduto ieri sera a Roma. A dare l’allarme intorno alle 22.30 è stato un uomo che stava passeggiando e ha notato in un’auto parcheggiata e chiusa a chiave un bambino che dormiva sul seggiolino. L’uomo ha chiamato il 112 e sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso. I militari per evitare di spaventare il piccolo non hanno spaccato il vetro e hanno chiamato i vigili del fuoco, che hanno aperto la macchina. Una volta preso in braccio il bimbo i carabinieri hanno cercato di distrarlo mentre altri ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) Avevato ildi duelegato sul seggiolino inda solo. La donna è stata rintracciata dai carabinieri che l’hannoinin. E’ accaduto ieri sera a Roma. A dare l’allarme intorno alle 22.30 èun uomo che stava passeggiando e ha notato in un’parcheggiata e chiusa a chiave un bambino che dormiva sul seggiolino. L’uomo ha chiamato il 112 e sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso. I militari per evitare di spaventare il piccolo non hanno spaccato il vetro e hanno chiamato i vigili del fuoco, che hanno aperto la macchina. Una volta preso in braccio il bimbo i carabinieri hanno cercato di distrarlo mentre altri ...

Advertising

LaStampa : Roma: lascia figlio in auto, trovata a casa in stato confusionale - TV7Benevento : Lascia figlio di 2 anni in auto, trovata a casa in stato confusionale... - ansa_lazio : Lascia figlio in auto, trovata a casa in stato confusionale - fisco24_info : Lascia figlio di 2 anni in auto, trovata a casa in stato confusionale: E' accaduto ieri sera a Roma. La donna è sta… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Lascia figlio in auto, trovata a casa in stato confusionale. Ieri sera a Roma, bimbo 2 anni sta bene #ANSA -