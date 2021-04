L’Arkansas vieta terapie ormonali e interventi chirurgici ai transgender minorenni (Di venerdì 9 aprile 2021) L’Arkansas sarà il primo stato degli Usa a vietare le terapie ormonali e gli interventi chirurgici per i giovani transgender sotto i 18 anni. Trattamenti ormonali e interventi chirurgici vietati alle persone transgender sotto ai 18 anni: ecco quello che deciso L’Arkansas, uno stato nel sud degli Stati Uniti che confina con il fiume Mississippi. Il repubblicano Asa Hutchinson, governatore dello stato, in realtà aveva posto il veto sulla proposta di legge ma Camera e Senato hanno invece deciso di votare a favore della norma. L’Arkansas risulterebbe essere quindi il primo stato degli Usa a vietare questo genere di ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 9 aprile 2021)sarà il primo stato degli Usa are lee gliper i giovanisotto i 18 anni. Trattamentiti alle personesotto ai 18 anni: ecco quello che deciso, uno stato nel sud degli Stati Uniti che confina con il fiume Mississippi. Il repubblicano Asa Hutchinson, governatore dello stato, in realtà aveva posto il veto sulla proposta di legge ma Camera e Senato hanno invece deciso di votare a favore della norma.risulterebbe essere quindi il primo stato degli Usa are questo genere di ...

