Lalo Maradona ricoverato in terapia intensiva | paura per il fratello di Diego

La notizia arriva direttamente dall'Argentina, Lalo Maradona, fratello minore del compianto Diego, ha contratto il Coronavirus pochi giorni fa. Inizialmente stabili, le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente, costringendo i medici a ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva di Belgrano. Ad annunciarlo il giornalista e amico di Lalo Maradona, Martin Arevalo: "Lui è un uomo meraviglioso. Si trova nel reparto di terapia intensiva nel barrio di Belgrano. Tutto è iniziato con il Covid, ma il suo quadro clinico si è aggravato. Si spera che i medici possano curarlo con il plasma iperimmune quanto prima, in modo che possa riprendersi presto. Se credete in Dio, vi chiedo di pregare per il ...

