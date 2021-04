Lahm favorevole alla Super League | “Il calcio europeo è la Silicon Valley di questo sport”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 9 aprile 2021) Attraverso le colonne del The Guardian, l'ex Bayern Monaco e nazionale tedesco Philippha espresso il proprio pensiero a proposito dellaEuropea, l'eventuale nuovo torneo che vedrebbe prendere parte una cerchia ristretta di club considerati storici.: "Ilè ladi"caption id="attachment 403263" align="alignnone" width="702"(getty images)/caption"Una versione più grande e diversificata può aiutare ad arricchire il. Ilè lopiù popolare in 120 paesi del mondo e difficilmente c'è un paesein cui non sia classificato al primo posto", ha detto ...