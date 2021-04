Lacrima statua della Madonna Addolorata | si grida al miracolo! – VIDEO

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 9 aprile 2021) La gente esulta per l’evento prodigioso ma secondo la diocesi è presto per parlare di miracolo e frena l’entusiasmo. Ma cosa è accaduto? Ladi Pisticci, in provincia di Matera, hato il giornoVigilia di Pasqua. Il popolo vede il prodigio, si ferma e prega davanti allache si trova nella L'articolo proviene da La Luce di Maria.