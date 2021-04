La vigilia di Parma-Milan: le parole dei mister (Di venerdì 9 aprile 2021) Roberto D’Aversa e Stefano Pioli hanno parlato ai microfoni alla vigilia di Parma-Milan, match della trentesima giornata di Serie a 20/21. La gara si giocherà sabato 10 aprile alle ore 18,00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma. Cosa ha detto D’Aversa? Il tecnico dei ducali ha parlato della gara. “Punti deboli ne ha pochi. La partita di domani ha importanza come le otto che rimangono. Dobbiamo affrontare ogni partita con impegno, loro hanno giocatori bravi tecnicamente e che attaccano bene in profondità, variano diversi tipi di costruzione, se vogliamo metterli in difficoltà va messa aggressività e intensità. Quando si affrontano squadre così forti bisogna sperare che incappino in una giornata no e noi dobbiamo fare la partita perfetta. A livello morale questi ragazzi, in qualsiasi altra situazione, avrebbero ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) Roberto D’Aversa e Stefano Pioli hanno parlato ai microfoni alladi, match della trentesima giornata di Serie a 20/21. La gara si giocherà sabato 10 aprile alle ore 18,00 presso lo stadio Ennio Tardini di. Cosa ha detto D’Aversa? Il tecnico dei ducali ha parlato della gara. “Punti deboli ne ha pochi. La partita di domani ha importanza come le otto che rimangono. Dobbiamo affrontare ogni partita con impegno, loro hanno giocatori bravi tecnicamente e che attaccano bene in profondità, variano diversi tipi di costruzione, se vogliamo metterli in difficoltà va messa aggressività e intensità. Quando si affrontano squadre così forti bisogna sperare che incappino in una giornata no e noi dobbiamo fare la partita perfetta. A livello morale questi ragazzi, in qualsiasi altra situazione, avrebbero ...

