La sottosegretaria Floridia contro i sindaci che non riaprono le scuole: «Indecoroso, chiederò provvedimenti» – L’intervista (Di venerdì 9 aprile 2021) L’obiettivo era quello di evitare un nuovo fai-da-te sulla scuola, ma è stato mancato anche stavolta. A poche ore dal rientro in classe, previsto per il 7 aprile, diversi sindaci d’Italia avevano già comunicato ai loro concittadini che, a causa dei numeri dei contagi di Covid sul territorio, avrebbero fatto slittare ancora il ritorno alla didattica in presenza. Se infatti il decreto del governo Draghi toglie la possibilità ai presidenti di Regione di prendere decisioni difformi a quanto stabilito a livello nazionale (se non in caso di situazioni particolarmente emergenziali), non compare lo stesso divieto per i sindaci. Se la situazione epidemiologica lo richiede, possono intensificare le misure restrittive, comprese quelle che riguardano la scuola. Alla luce dei primi stop, la sottosegretaria M5s all’Istruzione Barbara ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 aprile 2021) L’obiettivo era quello di evitare un nuovo fai-da-te sulla scuola, ma è stato mancato anche stavolta. A poche ore dal rientro in classe, previsto per il 7 aprile, diversid’Italia avevano già comunicato ai loro concittadini che, a causa dei numeri dei contagi di Covid sul territorio, avrebbero fatto slittare ancora il ritorno alla didattica in presenza. Se infatti il decreto del governo Draghi toglie la possibilità ai presidenti di Regione di prendere decisioni difformi a quanto stabilito a livello nazionale (se non in caso di situazioni particolarmente emergenziali), non compare lo stesso divieto per i. Se la situazione epidemiologica lo richiede, possono intensificare le misure restrittive, comprese quelle che riguardano la scuola. Alla luce dei primi stop, laM5s all’Istruzione Barbara ...

Advertising

ermatw : @tfrab Oggi a Radio anch'io la sottosegretaria Floridia citava il famoso studio della Gandini dicendo che era stato pubblicato su Lancet. - IlMattinoFoggia : Dopo la #Ronzulli ( #ForzaItalia ), a prendersela con @micheleemiliano per la #scuola in #Dad in #Puglia arriva la… - verklaus : Sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia: 'No a sanatoria, subito concorsi ORDINARI SEMPLIFICATI E MERITOCRA… - claudia_sot : La sottosegretaria Floridia a Skytg24: “Abbiamo dati che ci dicono che le scuole sono sicure ... e da un incrocio d… -