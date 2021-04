La showgirl è incinta | “La mia prima gravidanza” | meravigliosa notizia!

(Di venerdì 9 aprile 2021) La famosaè in attesa del suo primo figlio: “Siamo in due da un po’ di mesetti, la mia”, unanotizia. In questo momento tanto delicato, a causa dello sviluppo e della diffusione del Coronavirus, una bella notizia è sempre ben accolta. E a sorprendere tutti, è stata la famosa, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : showgirl incinta

Ladella sua seconda figlia, ha dichiarato che per il momento lei e Antonino non starebbero progettando le nozze, ma mai dire mai. Forse un giorno Belen formalizzerà a tutti gli ...Oltre che parlare della sua vita privata, la popolareemiliana ha peraltro commentato ...ha interessato maggiormente i fan di Elettra Lamborghini è se realmente la performer fosse. ...La famosa showgirl è in attesa del suo primo figlio: “Siamo in due da un po’ di mesetti, la mia prima gravidanza”, una meravigliosa notizia. La famosa showgirl è in attesa del suo primo figlio: “Siamo ...La showgirl è stata ospite a Febbraio di Verissimo, dove aveva svelato il nome della piccola, inoltre aveva anche parlato del suo rapporto con Atonino, raccontando di esser rimasta incinta per caso.