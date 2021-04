La Sardegna verso la zona rossa | l' indice Rt sale a 1 | 54

(Di venerdì 9 aprile 2021) Aumentano del 55% i casi in, cresce anche la pressione sugli ospedali (Visited 167 times, 383 visits today) Notizie Simili: Aumentano i contagi, peggiorano le percentuali: la… Il ...

Advertising

San_Gavino : Sardegna verso la zona rossa. Rt a 1,54: è il valore più alto in Italia - Flat_Quiet : RT @giovanni_bua: La #Sardegna marcia a passi decisi verso la zona rossa. Domani decidono ma se i numeri sono questi da lunedì ci tocca - AnsaValledAosta : Verso conferma zona rossa per Valle d'Aosta. Con Campania e Puglia. Sardegna da arancione a rossa #ANSA - PatrizSarda : RT @giovanni_bua: La #Sardegna marcia a passi decisi verso la zona rossa. Domani decidono ma se i numeri sono questi da lunedì ci tocca - carlokarl : RT @_DAGOSPIA_: ITALIA SPACCATA DAL VIRUS: 4 REGIONI (VALLE D’AOSTA, CAMPANIA, PUGLIA E SARDEGNA) VERSO IL ROSSO -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna verso

YouTG.net

Lala zona rossa. Sembra ormai scritto il destino dellache da lunedì molto probabilmente sarà in zona rossa. A condannare l'Isola al cambio colore l'indice Rt, che sale a 1,54, ...Campania, Valle D'Aosta e Puglia dovrebbero invece restare rosse, lada arancione dovrebbe invece passare al rosso e resta in dubbio la Calabria, ora rossa. Liguria, il Ponentela ...Con noi, anche Puglia e Valle D’Aosta restano del medesimo colore. A cambiare colore dovrebbero essere La Sardegna (che da arancione torna in rosso) e Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e ...La Sardegna scivola verso la zona rossa: l’indice Rt, che indica il grado di contagiosità del virus, risulta il più alto d’Italia, con un valore pari a 1,54. Il dato arriva dalla bozza del ...